Один человек погиб от ожога пищевода ядом в Кемерове

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За минувшую неделю, с 29 июня по 5 июля, в отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского доставили 23 пациентов, среди которых оказались трое детей. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

К сожалению, одну жизнь врачам спасти не удалось: взрослый пациент скончался от смертельного воздействия яда прижигающего действия. Большинство остальных пациентов уже успешно выписаны домой, а часть продолжает получать необходимое лечение в стационаре.

Чаще всего кузбассовцы оказывались на больничной койке из-за чрезмерного употребления алкоголя - отравление этанолом традиционно заняло первую строчку еженедельной статистики. На втором месте оказались передозировки лекарственными препаратами. Также медики зарегистрировали единичные случаи отравлений наркотическими веществами, бытовой химией и сразу четыре обращения после укусов гадюк.

Специалисты призывают жителей региона прятать домашнюю химию и медикаменты подальше от детей, никогда не мешать таблетки со спиртным и при первых же подозрениях на отравление сразу звонить по номеру 112.

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