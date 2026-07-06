Кемеровский кардиолог спас жизнь женщине с тяжелым пороком сердца

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

В Кемерове врач-кардиолог Клинического консультативно-диагностического центра имени И. А. Колпинского помог спасти жизнь и вернуть здоровье 70-летней пациентке, которая годами страдала от тяжелых последствий перенесенной вирусной пневмонии. Об этой истории рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

В течение нескольких лет пожилую женщину мучили постоянная одышка, приступы сильного сердцебиения, боли в груди и резкие скачки давления. Кардиолог Максим Карманов провел комплексное обследование, включая ЭКГ, ЭХО-КГ и анализы, после чего диагностировал у пенсионерки тяжелый сочетанный митральный порок сердца.

Пожилой женщине требовалась срочная специализированная помощь. После экстренных консультаций пациентке оперативно провели сложнейшую операцию - протезирование митрального клапана механическим протезом и пластику трикуспидального клапана. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Андрей Тарасов добавил, что Максим Карманов работает в Диагностическом центре с 2019 года, уделяет огромное внимание профилактике заболеваний и ведет занятия в «Школах здоровья» для пациентов.

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