Оставили без телефона и свободы: кемеровчанин получил условный срок за призывы к насилию в сети

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Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина признан виновным в публикации агрессивных комментариев. Следствие и суд установили, что в течение 2023 и 2024 годов кемеровчанин писал в одном из популярных мессенджеров комментарии к различным постам. В своих сообщениях он открыто призывал к насильственным действиям и выдворению из России людей определенной национальности.

Кемеровчанин полностью признал свою вину. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также кузбассовцу в течение двух с половиной лет запретили заниматься определенными видами деятельности, а его мобильный телефон, ставший орудием преступления, был конфискован в пользу государства.

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