Пытался запрыгнуть в кабину на ходу: в Новокузнецке сельхозмашина переехала ноги ремонтнику

Фото: минздрав Кузбасса.

Новокузнецкие фельдшеры проявили настоящую самоотверженность, чтобы вовремя добраться до тяжелораненного пациента по полному бездорожью. Об этом рассказали в минздраве Кузбасса.

Экстренный вызов поступил от мужчины, который ремонтировал сельскохозяйственную технику. При попытке завести двигатель он толкнул машину под гору и побежал следом, надеясь запрыгнуть в кабину на ходу. Однако работник поскользнулся, упал, и тяжелая машина переехала ему обе ноги.

Прибывший реанимобиль из-за сильной грязи смог доехать только до определенной точки, дальше начиналась непроходимая распутица. Чтобы не терять драгоценное время, фельдшеры Ирина Лихачева и Алина Матвиенко пересели на попутный трактор и на нем добрались до пострадавшего.

Еще в пути медики распланировали свои действия. На месте они провели противошоковую терапию, зафиксировали покалеченные ноги и подготовили мужчину к транспортировке. На том же тракторе пациента вывезли к ожидавшей машине скорой помощи, после чего доставили в травматологическое отделение Новокузнецкой клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова.

Там хирурги провели сложную операцию, установив специальные стержневые конструкции для фиксации и правильного сращения костей.

Ранее мы писали, что фестиваль «Динотерра»-2026 в Кузбассе собрал 57 тысяч человек, а еще в Кузбассе в салоне автомобиля умерла шестимесячная девочка.