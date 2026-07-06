В Новокузнецке ливневые канализации перестали справляться с рекордными осадками

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке дорожные службы перешли в круглосуточный режим работы из-за мощного ливня, который начался еще прошлым вечером и затянется, по прогнозам синоптиков, минимум на два дня. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Подрядные организации во всех районах города взяли под строгий контроль ливневые колодцы. В самых проблемных точках дорожники организовали непрерывную откачку воды. В список наиболее подтопленных участков попали перекресток Кутузова - Сеченова, улицы Хлебозаводская, Моховая, Лазо, Транспортная, проезд на проспекте Дружбы, а также улицы Дузенко и День Шахтера.

В микрорайоне Новоильинка все ночные подтопления уже удалось оперативно устранить.

Глава города предупредил новокузнечан, что при столь сильных осадках ливневые канализации физически не справляются с потоками, поэтому откачка воды дает лишь временный эффект. Денис Ильин призвал жителей быть бдительными и при появлении протечек в квартирах сразу же обращаться в аварийно-диспетчерские службы своих управляющих компаний.

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