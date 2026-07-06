В Кузбассе более тысячи бабушек и дедушек ушли в декрет с начала 2026 года

Фото: архив "КП". Фото: Алексей ФОКИН.

С начала 2026 года в Кузбассе более тысячи бабушек и дедушек официально оформили отпуск по уходу за внуками до полутора лет. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Всего с начала года такое пособие было назначено 9 878 жителям Кузбасса, при этом среди представителей старшего поколения подавляющее большинство (90%) составили именно бабушки.

Как пояснила управляющий Отделением СФР по Кузбассу Людмила Бабичук, в регионе наблюдается растущий запрос со стороны старшего поколения на активное участие в воспитании внуков. Действующее законодательство полностью это поддерживает: условия декрета для бабушек и дедушек ничем не отличаются от стандартных правил для родителей.

Главные условия: наличие официальной работы, фактический уход за малышом (пока родители заняты на учебе или работе) и сохранение рабочего места за сотрудником.

Размер ежемесячного пособия составляет 40% от среднего заработка ушедшего в отпуск родственника, при этом весь период ухода засчитывается в его трудовой стаж. Очень удобно, что выплата полностью сохраняется, даже если бабушка или дедушка решат выйти на работу раньше срока - причем трудиться можно как полный день, так и на удаленке или по совместительству. Если планы изменятся, право на отпуск можно в любой момент переоформить на другого члена семьи, но уже без выплаты пособия.

Ранее мы писали, что фестиваль «Динотерра»-2026 в Кузбассе собрал 57 тысяч человек, а еще в Кузбассе в салоне автомобиля умерла шестимесячная девочка.