В Кузбассе осудили мужчину за гибель знакомого после пьяной ссоры

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В Промышленновском районе вынесли суровый приговор 48-летнему местному жителю, который до смерти избил своего оппонента. Вердикт по этому уголовному делу выносила коллегия присяжных заседателей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Трагедия произошла еще 11 июля 2021 года. Находясь под действием алкоголя, обвиняемый сильно поссорился со знакомым. Конфликт быстро перерос в драку: мужчина нанес оппоненту не менее девяти мощных ударов кулаками в область груди и лица. От полученных тяжелых травм пострадавший скончался на месте.

Сам подсудимый на заседаниях пытался оправдаться тем, что просто отреагировал на оскорбления в свой адрес и защищал собственную честь. Однако присяжные сочли его вину полностью доказанной. С учетом вердикта коллегии и жесткой позиции государственного обвинителя суд приговорил кузбассовца к девяти годам лишения свободы. Этот срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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