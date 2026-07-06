В Кузбассе обокрали человека во время «благодарственных» объятий

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске полицейские раскрыли необычную кражу и задержали вора-карманника, который обчищал карманы прохожих под предлогом объятий. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Жертвой хитреца стал 52-летний местный житель, лишившийся смартфона и денег на общую сумму около 25 тысяч рублей. Следствие установило, что к мужчине на улице подошел незнакомец и попросил закурить. Получив сигарету, парень в знак признательности крепко обнял мужчину и в этот момент незаметно вытащил из его кармана мобильный телефон. Скрывшись с места преступления, воришка обнаружил под чехлом смартфона банковскую карту. Он быстро обналичил с нее 17 500 рублей, сам гаджет выгодно продал, карту выбросил, а деньги потратил на личные нужды.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи 19-летний представитель цыганской диаспоры. Оперативники быстро вычислили его и задержали.

Сейчас в отношении молодого рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье о краже, на время следствия суд отправил его под стражу. Любителю криминальных обнимашек грозит до шести лет лишения свободы.

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