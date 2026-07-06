В Кемерове осудили сибиряка за наезд на девушку и побег с места аварии

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Заводский районный суд Кемерова вынес приговор 68-летнему жителю Новосибирска, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Трагедия произошла вечером 11 февраля на пересечении улиц Сакко и Рабочей в областном центре. Мужчина за рулем грузовика Isuzu Forward при повороте не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Вместо того чтобы остановиться и попытаться спасти пострадавшую, водитель просто уехал. Девушка получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Кемеровские полицейские быстро вычислили беглеца благодаря показаниям очевидцев. Его задержали по горячим следам уже в Новосибирске, после чего доставили в Кузбасс и на время следствия заключили под стражу.

В ходе судебных слушаний мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил виновника аварии к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить семье погибшей девушки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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