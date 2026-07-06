Из-за разгула стихии в Новокузнецком округе без света остались 15 поселков

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за разгула непогоды в Новокузнецком муниципальном округе возникли серьезные проблемы с подачей электричества. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.

Неблагоприятные погодные условия привели к частичному отключению электроснабжения сразу в 15 населенных пунктах.

Шарнин заверил жителей, что аварийные бригады уже выехали на места повреждений линий электропередачи и ведут восстановительные работы. Людей просят отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения - специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома кузбассовцев в кратчайшие сроки.

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