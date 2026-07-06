С 6 июля в Междуреченске запретили проезд машин по понтонному мосту

Фото: администрация Междуреченска.

В Междуреченске с 6 июля вводится временное ограничение на движение транспорта по понтонному мосту. Об сообщили в администрации Междуреченска.

Эта мера вынужденная и связана с резким повышением уровня воды в реке. На время действия ограничений проезд для любых автомобилей по мосту будет полностью запрещен. При этом для пешеходов проход остается открытым.

Горожан и гостей города просят быть предельно внимательными, осторожными и заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.

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