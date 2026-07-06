Кузбассовец изнасиловал собственную пожилую мать

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Кемеровский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кузбасса.

Мужчина обвиняется в изнасиловании собственной 78-летней матери.

При рассмотрении дела суд учел наличие достаточных доказательств и обоснованность подозрений в причастности мужчины к надругательству, приняв решение отправить его в следственный изолятор на время расследования.

Постановление суда на момент публикации еще не вступило в законную силу.

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