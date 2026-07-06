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НовостиПроисшествия6 июля 2026 6:16

Кузбассовец изнасиловал собственную пожилую мать

В Кузбассе суд арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании собственной пожилой матери
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кузбасса.

Мужчина обвиняется в изнасиловании собственной 78-летней матери.

При рассмотрении дела суд учел наличие достаточных доказательств и обоснованность подозрений в причастности мужчины к надругательству, приняв решение отправить его в следственный изолятор на время расследования.

Постановление суда на момент публикации еще не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что Илья Середюк озвучил новые меры по топливной безопасности, а еще в Кузбассе более тысячи бабушек и дедушек ушли в декрет с начала 2026 года.