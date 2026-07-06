«Кузбассразрезуголь» определит лучших горняков по 18 специальностям

Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Конкурсы профессионального мастерства стартовали в УК «Кузбассразрезуголь». За звание «Лучший по профессии» будут бороться 190 горняков со всех предприятий Компании. В этом году конкурсы пройдут по 18 основным горняцким специальностям. В их числе машинисты экскаваторов, машинисты установок углеобогащения, маркшейдеры, геологи, горные мастера.

«Конкурсы профессионального мастерства проходят в нашей Компании ежегодно на протяжении более чем 40 лет и уже стали неотъемлемой частью нашей производственной культуры. Здесь повышается уровень мастерства, укрепляется преемственность поколений, а главное - создаются возможности для раскрытия потенциала и профессионального развития наших горняков», - отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

По традиции конкурсы профессионального мастерства открыли водители карьерных самосвалов. В честь 60-летия сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и компании БЕЛАЗ в корпоративные соревнования в этом году включили специальные испытания от белорусских машиностроителей из программы Международного чемпионата «Клубов операторов БЕЛАЗ». Двигаясь на самосвале задним ходом, участники должны лопнуть закрепленной на кузове спицей воздушный шар.

Прежде чем приступить к практической части профсоревнований, все участники проходят теоретический этап с проверкой знаний о технике и оборудовании, правилах дорожного движения, а также в области охраны труда и промышленной безопасности. Итоги конкурсов мастерства «Кузбассразрезуголь» подведет в конце августа на торжественных мероприятиях по случаю Дня шахтера.