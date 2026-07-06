Энергетики СГК вошли в число сильнейших спортсменов ТЭК

Фото: пресс-служба СГК.

Энергетики Сибирской генерирующей компании вошли в пятёрку сильнейших команд по итогам международного спортивного турнира предприятий угольной, энергетической и химической промышленности «Игры Титанов», которые прошли со 2 по 3 июля в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» в Кемерове.

В состязании приняли участие спортсмены СУЭК, ЕвроХим, группы компаний АИМ и сборная Казахстана — всего 24 команды из 15 регионов страны. Турнир объединил около 3 тысяч человек: спортсменов, болельщиков. В этом году "Игры титанов" проводятся в четвёртый раз.

Сибирскую генерирующую компанию представляли команды энергетиков Красноярского края, Алтайского края, Новосибирской области и Кузбасса. В состав каждой вошли 40 спортсменов, показавших лучшие результаты по итогам внутрикорпоративных соревнований.

Участники состязались в 7 видах спортивных дисциплин: волейболе, дартсе, мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, баскетболе 3x3, перетягивании каната и многоборье ГТО.

— Такие соревнования помогают развивать массовый спорт, объединяя людей из разных регионов. Это серьезный вклад в поддержку ценностей здорового образа жизни – прежде всего у нас, в Кузбассе, — отметил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк, который принял участие в открытии турнира «Игры Титанов».

По итогам двух дней настоящей спортивной борьбы, невероятных эмоций и азарта спортсмены сборной «СГК – Кузбасс» стали лучшими в настольном теннисе, шахматах, завоевали «бронзу» в многоборье ГТО.

«Уровень соперников — очень мощный, шла настоящая спортивная борьба», — рассказал представитель команды «СГК – Кузбасс» по шахматам Дмитрий Носков.

В общекомандном зачете спортсмены СГК из Красноярского края стали бронзовыми призёрами, энергетики СГК из Кузбасса — четвертыми. «СГК-Новосибирск» — на 5 месте. Сборная «СГК – Алтайский край» замкнула десятку сильнейших команд.

«Можно сказать, что подготовку к соревнованиям веду постоянно, спорт — не просто хобби, а важная часть жизни, много лет увлекаюсь скалолазанием, у меня первый разряд. В этом году участвовала в турнире впервые, вместе с коллегами представляла команду на фестивале ГТО» — рассказала участница команды «СГК – Алтай» Екатерина Богомолова.

— Для энергетиков участие в «Играх Титанов» — позитивный, но мощный спортивный вызов, дающий развитие и поддержку корпоративного спорта, силы и стремление постоянно развиваться. Ведь уровень соперников — серьёзный. Спорт в энергетике важен, ведь производство у нас непрерывное, требующее не только профессионализма, но и собранности, физической выносливости. А командные виды спорта учат не только умению работать в коллективе, но и брать ответственность на себя. По итогам четвертых «Титанов» кузбасские энергетики СГК вошли в пятёрку сильнейших среди почти двух с половиной десятков команд — это достойный результат. Но нам, безусловно, есть, куда стремиться. В будущем году обязательно поборемся за главный кубок! — сказал генеральный директор Кузбассэнерго Виктор Лариошкин.

Победителями «Игр Титанов» стала команда «СУЭК-Кузбасс», на втором месте — «СУЭК – Красноярский край».

Первые и вторые «Игры Титанов» состоялись в сентябре 2023 года и в июле 2024 года в Красноярске, третьи – в июле 2025 года в Кемерове, объединив более 800 участников из 14 регионов России. За три года проект масштабировался и зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития корпоративного спорта, повышения вовлечённости работников и продвижения ценностей здорового образа жизни.