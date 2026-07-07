В Новокузнецке приступили к реконструкции очистных сооружений

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Новокузнецкий Водоканал приступил к масштабной реконструкции городских очистных сооружений. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

На специальных резервуарах - аэротенках, где происходит ключевой этап биохимической очистки сточных вод, внедряется современная технология, которая позволит существенно повысить качество фильтрации.

Экологический проект тщательно разрабатывался специалистами на протяжении двух лет. Объем запланированных работ колоссальный: на данный момент уже определен генеральный подрядчик, закупается необходимое высокотехнологичное оборудование, а на самих объектах полным ходом идут демонтажные и подготовительные работы.

Специалисты подчеркивают, что вся масштабная реконструкция будет проходить поэтапно и без остановки действующего технологического процесса очистки воды. Полностью завершить модернизацию планируют к 2029 году.

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