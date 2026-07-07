Увольнение по собственному сделало кузбассовца должником перед работодателем

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Промышленновский районный суд встал на сторону работодателя в споре с бывшим сотрудником, решившим уволиться раньше положенного срока. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Согласно материалам дела, ОАО «РЖД» обратилось с иском к мужчине о взыскании расходов на его профессиональную подготовку. Выяснилось, что кузбассовец заключил с компанией ученический договор, по которому прошел обучение на помощника машиниста электровоза. По условиям соглашения, после получения диплома отучившийся обязывался отработать на предприятии не менее трех лет. В случае досрочного увольнения по собственной инициативе он должен был вернуть работодателю деньги за учебу пропорционально неотработанному времени. Хотя обучение было успешно завершено и молодой человек приступил к своим обязанностям, он уволился до истечения трехлетнего срока.

Поскольку добровольно возмещать затраты экс-сотрудник отказался, компания обратилась в суд. Сумма долга с учетом отработанных месяцев составила около 130 тысяч рублей. Суд признал требования полностью обоснованными и взыскал с мужчины всю сумму.

На момент публикации решение суда еще не вступило в законную силу.

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