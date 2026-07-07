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НовостиОбщество7 июля 2026 10:14

Власти рассказали о ходе пусконаладочных работ в кемеровском Улусе

Система водоснабжения в Улусе: как продвигаются пусконаладочные работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Александр Чаринцев | Газета "Кемерово".

Фото: Александр Чаринцев | Газета "Кемерово".

В кемеровском поселке Улус идет настройка оборудования системы водоснабжения: специалисты занимаются ее подключением и регулировкой. Об этом сообщили в городской администрации.

На этой неделе начнется промывка водопроводных сетей. Трубы целиком очистят, чтобы подавать потребителям чистую и безопасную воду. В этот период в Улусе будут дежурить дополнительные аварийные бригады, чтобы в случае повреждения труб при первом запуске под давлением оперативно его устранить. После промывки вода пройдет несколько этапов анализа.

Параллельно с этим продолжается оформление всех необходимых документов.

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