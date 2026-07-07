В Новокузнецке из-за размыва дороги перекрыли проезд в сторону Карлыка

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке с сегодняшнего дня полностью перекрыто движение по дороге в сторону Карлыка. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Причиной стал масштабный размыв дорожного полотна, спровоцированный затяжными и обильными осадками.

В настоящее время профильные специалисты оценивают степень повреждений и прорабатывают варианты оперативного восстановления проезда. Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

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