Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+25°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит7 июля 2026 11:15

В Новокузнецке из-за размыва дороги перекрыли проезд в сторону Карлыка

В Новокузнецке размыло дорожное полотно в сторону Карлыка
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Дениса Ильина.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке с сегодняшнего дня полностью перекрыто движение по дороге в сторону Карлыка. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Причиной стал масштабный размыв дорожного полотна, спровоцированный затяжными и обильными осадками.

В настоящее время профильные специалисты оценивают степень повреждений и прорабатывают варианты оперативного восстановления проезда. Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее мы писали, что жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.