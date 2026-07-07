Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+25°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 11:48

Кузбасс обеспечит аграриев топливом для проведения уборочной кампании

Оперативный штаб Кузбасса держит на контроле поставки топлива для комбайнов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кузбасса взяли под особый контроль вопрос обеспечения аграриев топливом перед началом массовой уборочной кампании. В рамках работы оперативного штаба, о котором рассказал губернатор Илья Середюк, принимаются все меры, чтобы каждый сельхозпроизводитель получил необходимый объем дизельного топлива без задержек.

Илья Середюк подчеркнул, что принятые на первом заседании штаба решения - например, разрешение на отпуск бензина в 10-литровые канистры для садоводов - уже эффективно работают, и власти готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации, чтобы обеспечить стабильную работу кузбасского агропромышленного комплекса.

Ранее мы писали, что уборочная кампания в Кузбассе начнется во второй половине августа, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.