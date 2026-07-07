Кузбасс обеспечит аграриев топливом для проведения уборочной кампании

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Власти Кузбасса взяли под особый контроль вопрос обеспечения аграриев топливом перед началом массовой уборочной кампании. В рамках работы оперативного штаба, о котором рассказал губернатор Илья Середюк, принимаются все меры, чтобы каждый сельхозпроизводитель получил необходимый объем дизельного топлива без задержек.

Илья Середюк подчеркнул, что принятые на первом заседании штаба решения - например, разрешение на отпуск бензина в 10-литровые канистры для садоводов - уже эффективно работают, и власти готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации, чтобы обеспечить стабильную работу кузбасского агропромышленного комплекса.

Ранее мы писали, что уборочная кампания в Кузбассе начнется во второй половине августа, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.