В Кузбассе расширяют поставки бензина на заправки сети «Татнефть»

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В Кузбассе начались поставки бензина марки АИ-92 на автозаправочные станции сети «Татнефть». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк по итогам заседания регионального штаба по контролю за топливным рынком.

Первые партии горючего уже направлены на АЗС в Кемерове, в ближайшее время бензин поступит и в другие города региона.

Власти также работают над помощью независимым АЗС, чтобы насытить розничный рынок и исключить дефицит.

«Главная задача ближайшего периода - обеспечить независимые АЗС, чтобы на каждой была возможность получить топливо. Таким образом мы решим вопросы снижения ажиотажа и потребления топлива в самых отдаленных территориях, откуда люди вынуждены ездить за ним», - сказал глава региона.

Кроме того, для ускорения логистики в Кузбассе временно сняты ограничения на движение бензовозов, что позволит гораздо быстрее доставлять топливо до конечных потребителей.

«Мы всех обеспечили, и сейчас дорожной, коммунальной технике нужно доработать. Строительно-монтажные работы должны выполняться в срок. Летний короткий сезон мы должны отработать максимально эффективно», - добавил Илья Середюк.

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