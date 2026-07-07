В Кузбассе браконьеры ответят за уничтожение краснокнижного ленка в заказнике

Фото: соцсети Евгения Бойко.

В заказнике «Салтымаковский» госинспекторы министерства лесного комплекса Кузбасса совместно с рыбоохраной пресекли деятельность группы браконьеров.

В ходе рейда задержали злоумышленников, успевших добыть 283 хариуса и девять особей ленка тупорылого, который занесен в Красную книгу РФ и Кузбасса. Общий ущерб животному миру превысил 573 тысячи рублей.

Как отметил глава ведомства Евгений Бойко, два автомобиля, на которых преступники вывозили улов, изъяты и арестованы. Теперь браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы по статье 256 УК РФ, а также обязательное возмещение причиненного природе вреда в полном объеме.

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