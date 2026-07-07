В Кемерове трое сотрудников НИИ получили условку за хищение почти 10 млн рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рудничный районный суд Кемерова вынес приговор троим высокопоставленным сотрудникам АО «НЦ ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Как установило следствие, с февраля 2024-го по март 2025 года начальник отдела проектирования угольных шахт, его заместитель и главный инженер проектов организовали преступную схему. Используя служебное положение, они начисляли премии подчиненным, но требовали вернуть им обратно часть полученных денег. Таким образом фигуранты присвоили более 9,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

Суд признал всех троих виновными. Двоим назначено по четыре года лишения свободы условно, третьему - три года условно, всем также предстоит выплатить штрафы по 800 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.