В Новокузнецке Абашево перевели на резервные схемы электроснабжения из-за аварии

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В новокузнецком микрорайоне Абашево энергетики филиала «Россети Сибирь» продолжают экстренно восстанавливать работу питающего центра, который затопило хлынувшими дождевыми стоками. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Денис Ильин.

Сейчас на месте ЧП непрерывно работают мотопомпы, откачивая скопившуюся воду. Чтобы жители не остались без электричества, еще вчера вечером большую часть потребителей микрорайона Абашево оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения.

Сейчас подачу энергии в жилые дома и социально значимые объекты обеспечивают 12 мобильных резервных источников общей мощностью 2,7 МВт.

Аварийные работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения по стандартной схеме.

Напомним, жители Абашево в Новокузнецке остались без света из-за сильных дождей - река Осиновка вышла из берегов и подтопила подстанцию.

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