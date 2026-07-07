Кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам

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Новокузнецкие сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые выманили у 69-летнего местного жителя более 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Аферисты заставили пожилого мужчину совершить целое межрегиональное путешествие ради передачи денег. Схема обмана началась стандартно: новокузнечанину в мессенджере позвонили псевдосотрудники Пенсионного фонда и силовых ведомств. Они напугали пенсионера тем, что его персональные данные утекли и некие злоумышленники пытаются похитить все его сбережения. Чтобы спасти деньги, пожилому мужчине настоятельно порекомендовали срочно их «задекларировать».

Несмотря на то, что кузбассовец прекрасно знал о подобных уловках, он поддался панике и выполнил все инструкции кураторов. Ради спасения денег пенсионер лично поехал в Ленинск-Кузнецкий, затем в Кемерово, а после в Новосибирск, где в каждом городе передавал крупные суммы наличных прямо в руки курьерам.

Поняв, что его жестоко обманули, мужчина обратился в отдел полиции «Орджоникидзевский». Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, оперативники уголовного розыска ведут активные поиски подозреваемых. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.

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