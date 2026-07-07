Погода в Кузбассе 8 июля 2026 года: жара до +30 градусов

В Кузбассе 8 июля 2026 года сохранится по-летнему жаркая погода. Температура воздуха местами достигнет +30 градусов, однако вместе с теплом в отдельных районах региона продолжает действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

Ночью по области ожидается +10...+15 градусов, местами до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, местами температура составит +19...+24 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможны туманы.

Погода в Кемерове 8 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается.

Погода в Новокузнецке 8 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается около +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов. По прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков. Утром ожидается облачная погода, а затем установится ясная. Ветер северного направления будет слабым - 1-4 метров в секунду.

Сохраняется высокий риск природных пожаров

По прогнозу, показатель горимости 8 июля 2026 года будет третьего класса, местами - первого, второго и четвертого классов, а в Тяжинском районе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Спасатели напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не использовать открытый огонь в лесах и на открытых территориях.

Ранее мы писали, что жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки, а еще рассказали о ситуации с бензином в Кузбассе на 7 июля 2026 года.