Сдал экзамен «мимо кассы»: в Новокузнецке перед судом предстанет инструктор автошколы, обманувший ученика на 100 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Мария Ворнакова.

В Новокузнецке перед судом предстанет 26-летний житель Киселевска, который под видом помощи при сдаче экзаменов в автошколе обобрал молодого курсанта. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

К правоохранителям обратился 18-летний новокузнечанин, который рассказал, что инструктор одной из автошкол обманом похитил у него более 100 тысяч рублей. Следователи выяснили, что обвиняемый предложил парню за денежное вознаграждение «гарантированно помочь» сдать сложный экзамен для получения водительского удостоверения. Часть суммы доверчивый студент передал наличными при личной встрече, а оставшиеся деньги перевел на банковскую карту. Получив внушительную сумму, инструктор перестал выходить на связь, а обманутый парень пошел в полицию.

Горе-коуч признался, что тратил полученные средства на личные нужды и помогать курсанту даже не собирался. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, предприимчивому кузбассовцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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