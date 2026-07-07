В Кемерове застолье новых знакомых закончилось дерзким грабежом пенсионерки

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в дерзком ограблении пожилой женщины. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В полицию обратилась 69-летняя кемеровчанка, которая рассказала, что познакомилась на улице с мужчиной и тот пригласил ее в гости к своему приятелю. Во время праздничного застолья новый знакомый повел себя неадекватно: он подошел к сумке женщины и на ее глазах вытащил оттуда деньги и мобильный телефон. На возмущенные замечания и требования вернуть вещи мужчина никак не отреагировал, просто забрал похищенное и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Тот признался, что телефон сразу же сдал в ближайший комиссионный магазин, а все вырученные деньги потратил.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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