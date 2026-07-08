Бастрыкин потребовал доклад о насилии над пожилыми людьми в пансионате Кемерова

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о жестоком обращении с пожилыми людьми в частном пансионате Кемерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что персонал учреждения плохо относится к постояльцам и даже применяет к ним физическую силу.

После этих публикаций региональный следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь глава ведомства ждет от руководителя кузбасского управления СК Бэликто Базарова подробный доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах происшествия.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.