Главе СКР доложат о расследовании нападения бездомной собаки на ребенка в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Белове бездомная собака напала на двухлетнего мальчика - ребенок получил травмы. Теперь доклад по этому делу ждет глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители в соцсетях отмечают, что это уже далеко не первый случай нападения бродячих животных на детей в городе.

По факту инцидента кузбасские следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Бэликто Базарову доложить о ходе расследования и всех выясненных обстоятельствах этого происшествия.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.