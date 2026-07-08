В Новокузнецке временно изменится схема приема травматолога и ортопеда

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Пациентам поликлиники №8 в Кузнецком районе Новокузнецка придется временно обращаться к травматологам по новому адресу. Об этом предупредили в администрации Первой городской клинической больницы.

Изменения будут действовать с 13 июля по 7 августа. В этот период повторный прием пациентов травматологического профиля перенесут в амбулано-травматологическое отделение на проспект Бардина, 28. Что касается пациентов ортопедического профиля, то им необходимо записываться на прием к врачу-ортопеду-травматологу через единый кол-центр поликлиник по телефону 8(3843)324-365.

Медики приносят извинения горожанам за временные неудобства.

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