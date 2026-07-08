Дорожные полицейские в Кузбассе выручили автоледи на перекрестке

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции Междуреченска помогли местной жительнице справиться с внезапной поломкой машины прямо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время дежурства инспекторы заметили на одном из городских перекрестков автомобиль с включенной аварийкой. Полицейские подъехали узнать, что случилось. Выяснилось, что машина горожанки внезапно заглохла посреди дороги, а завести ее самостоятельно у женщины не получалось.

Автоинспекторы быстро устранили неполадку и дали автоледи несколько полезных советов на будущее. Жительница Междуреченска искренне поблагодарила неравнодушных полицейских за поддержку в трудную минуту и пожелала им успехов в службе.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.