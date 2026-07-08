Жительницу Кузбасса будут судить за покупку мотоцикла сыну

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, которая разрешала своему 17-летнему сыну кататься на мотоцикле без прав, что привело к тяжелой аварии. Об этом сообщили в пресс-службах следственного комитета и прокуратуры Кузбасса.

Женщину обвиняют в вовлечении подростка в опасную для жизни деятельность. По версии следствия, с апреля 2025 года по июнь 2026-го она систематически отдавала сыну ключи от мотоцикла Racer RC 50 и разрешала ездить по дорогам общего пользования. В итоге 18 июня 2026 года парень не справился с управлением на технологической дороге, упал и получил тяжкий вред здоровью.

Мать полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 8 Ленинск-Кузнецкого судебного района, теперь женщине грозит до одного года лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.