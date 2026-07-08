Опасная жара и испорченные таблетки: токсиколог из Кузбасса дал советы аллергикам на лето

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Летнее обострение аллергии переносится гораздо хуже весеннего, и виной тому не только другие растения, но и сильная жара.

Как объяснил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, высокие температуры напрямую влияют на работу организма и действие лекарств. В частности, популярные антигистаминные препараты первого поколения подавляют потоотделение, что в знойные дни повышает риск теплового удара у детей, пожилых людей и сердечников.

Кроме того, при температуре выше +25 градусов многие лекарства просто теряют эффективность, если хранить их неправильно. К тому же летняя пыльца злаков и сорных трав (таких как полынь и амброзия) агрессивнее весенней березы.

Чтобы облегчить состояние, специалист рекомендует строго соблюдать температурный режим хранения таблеток, пить больше воды, избегать открытого солнца в первые дни терапии и выбирать современные антигистаминные препараты второго и третьего поколений под контролем врача.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.