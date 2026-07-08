Провела сутки в кустах у железной дороги: в Кузбассе спасли обессилевшую женщину

Фото: минздрав Кузбасса.

В Междуреченске машинист поезда и бригада скорой помощи спасли женщину, которая около суток провела в траве у железнодорожных путей. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Лежавшего человека заметил машинист во время обхода состава. На его вызов очень быстро прибыли фельдшеры Анастасия Косторная и Мария Ищенко.

Сама пострадавшая рассказала медикам, что накануне почувствовала сильную слабость и решила присесть отдохнуть, но подняться на ноги уже не смогла. В результате она провела в кустах почти 24 часа. Специалисты диагностировали у нее критически низкое артериальное давление и многочисленные укусы насекомых. По дороге в больницу женщине сразу поставили капельницу с физраствором для борьбы с обезвоживанием. Сейчас за ее состоянием следят врачи и медсестры терапевтического отделения.

Глава регионального минздрава призвал кузбассовцев быть осторожнее в жару: обязательно защищаться от солнца и пить больше воды, а пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями - всегда оставаться на связи с близкими и не отправляться в дальние поездки в одиночку.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.