Кемерово и Новокузнецк вошли в топ-100 городов России по уровню зарплат

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Кемерово и Новокузнецк вошли в топ-100 крупных городов России по уровню зарплат в самых доходных отраслях. Соответствующее исследование за первый квартал 2026 года опубликовали эксперты РИА Новости.

Лидером списка стал Южно-Сахалинск, где в добывающей отрасли получают в среднем 528 тысяч рублей в месяц, а замкнула рейтинг Элиста с зарплатой госслужащих в 69 тысяч рублей.

Кемерово расположился ровно посередине - на 50-м месте: здесь самой прибыльной оказалась сфера профессиональной и научной деятельности с доходом в 129 тысяч рублей. При этом средняя номинальная зарплата в областном центре, по данным аналитиков, составила 94 тысячи рублей.

Новокузнецк занял 70-ю строчку: в южной столице Кузбасса больше всего получают специалисты добывающей отрасли - в среднем 110 тысяч рублей в месяц, а общая средняя зарплата по городу достигла 95 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.