Власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемерове ввели жесткие ограничения на въезд транзитного грузового транспорта. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

До сих пор значительная часть фур двигалась напрямую через город, хотя еще два года назад для них открыли Северо-Западный обход. Это не только портило дороги и экологию, но и создавало серьезные угрозы безопасности, сейчас это еще и риски атак беспилотников.

С сегодняшнего дня заехать в город смогут только большегрузы, имеющие путевые листы от местных предприятий. На каждом из шести основных въездов в Кемерово развернули посты досмотра. Дежурить на них будут сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии, а также члены кузбасской ассоциации ветеранов СВО.

«Кроме того, введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий. Это тоже часть нашей совместной работы по повышению защищенности кузбассовцев», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.