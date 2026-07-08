В Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе заработал специальный чат-бот «Топливный гид Кузбасса» в мессенджере MAX, созданный для решения проблем с горючим на местных автозаправках. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Запустить такой сервис поручили на заседании штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке, а его разработкой занимался топливно-энергетический блок регионального правительства.

С помощью бота жители могут задать специалистам любые вопросы о топливе, оперативно сообщить об отсутствии бензина или дизеля на конкретной заправке, а также перейти на сторонние карты для отслеживания ситуации на АЗС. Власти обещают и дальше развивать функционал помощника.

Чтобы запустить бот, достаточно перейти по ссылке и нажать кнопку «Начать».

Ранее мы писали, что в Кузбасс везут дополнительные объемы бензина АИ-92, а еще кузбассовец проехал сотни километров, чтобы отдать миллионы рублей мошенникам.