В Кемерове с 15 июля изменится схема движения и название дачного автобуса №188

Фото: администрация Кемерова.

С 15 июля в Кемерове изменится путь следования и название пригородного сезонного автобуса №188. Об этом сообщили в городской администрации.

Это сделано для удобства пассажиров. Маршрут переименуют из «Д/п Северный - с.о. Транспортник» в «Сельская больница - с.о. Солнечный».

Теперь автобусы будут курсировать через ключевые проспекты и бульвары города. В прямом направлении транспорт поедет от Сельской больницы через проспект Шахтеров, бульвар Строителей, улицу Гагарина, «Развилку» и Сухую речку до конечной остановки в садовом обществе «Солнечный». В обратную сторону автобус будет двигаться по той же схеме.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.