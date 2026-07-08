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НовостиОбщество8 июля 2026 6:56

В Новокузнецке ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 11 млн рублей

Власти Новокузнецка выделили более 11 млн рублей на борьбу с бродячими собаками
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новокузнецка объявили поиск подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных. Об этом стало известно из документов на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 11,3 миллиона рублей. Эти деньги выделяются в виде субвенции из бюджета Кемеровской области.

Будущему исполнителю предстоит оперативно выезжать на вызовы, транспортировать животных, отправлять их на карантин, проводить кастрацию, стерилизацию, а в установленных законом случаях осуществлять умерщвление.

Контракт рассчитан на период с момента подписания договора и до 31 января 2027 года. Все желающие компании и организации могут подать заявки на участие в электронном аукционе до 10 июля.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.