На проспекте Октябрьском в Кемерове сегодня на три часа отключат светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня в Кемерове временно погаснет светофор на проспекте Октябрьском в районе дома №78. Об этом сообщили в городской администрации.

Регулировщик не будет работать с 13.00 до 16.00. Отключение связано с плановым ремонтом электросетей, который проведут специалисты АО «Кемеровская горэлектросеть».

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на этом участке и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и переходов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.