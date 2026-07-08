С начала года 26 кузбасских семей с двойняшками получили повышенные выплаты

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года расширенной государственной поддержкой в Кузбассе воспользовались 26 семей, в которых родились двойняшки. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

Для таких родителей многие выплаты начисляются сразу в увеличенном размере. Например, декретный отпуск при многоплодной беременности оплачивается за 194 дня вместо стандартных 140. Единовременное пособие на рождение выплачивается на каждого малыша: в Кузбассе с учетом районного коэффициента сумма на двойню составляет 73 971 рубль.

Работающим родителям пособие по уходу за детьми до полутора лет платят в двойном размере, а неработающим полагается фиксированная сумма - по 13 870 рублей на каждого ребенка. Если двойняшки стали в семье первыми детьми, маткапитал выплачивается в максимальном размере - 963 243 рубля.

Кроме того, родители могут воспользоваться ежегодным семейным налоговым кэшбэком, подав заявление до 30 сентября.

Руководитель кузбасского отделения Соцфонда Людмила Бабичук подчеркнула, что большинство этих выплат назначаются проактивно - без лишней волокиты и личных обращений.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.