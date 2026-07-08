Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 7:21

В Междуреченске возобновили автомобильное движение до поселка Майзас

Понтонную переправу до поселка Майзас в Междуреченске снова открыли для машин
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Павла Камбалина.

Фото: соцсети Павла Камбалина.

В Междуреченске полностью восстановили прямое автомобильное сообщение с поселком Майзас. Об этом сообщил глава города Павел Камбалин.

Напомним, переправу закрыли 6 июля. Сейчас погода наконец-то позволила вернуть к штатной работе местную понтонную переправу.

Сейчас наплавной мост функционирует в обычном режиме, и жители могут беспрепятственно добираться до поселка на личном и общественном транспорте.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.