В Междуреченске возобновили автомобильное движение до поселка Майзас

Фото: соцсети Павла Камбалина.

В Междуреченске полностью восстановили прямое автомобильное сообщение с поселком Майзас. Об этом сообщил глава города Павел Камбалин.

Напомним, переправу закрыли 6 июля. Сейчас погода наконец-то позволила вернуть к штатной работе местную понтонную переправу.

Сейчас наплавной мост функционирует в обычном режиме, и жители могут беспрепятственно добираться до поселка на личном и общественном транспорте.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.