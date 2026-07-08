Еще 75 семей в Кузбассе получат новые квартиры взамен опасного жилья

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Кузбасс получит дополнительные 210 миллионов рублей из федерального Фонда развития территорий на расселение ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Эти средства направят в Белово, а также в Мариинский, Междуреченский, Тяжинский и Яшкинский округа. Новые квартиры взамен опасных получат еще 75 семей.

Глава региона подчеркнул, что в программу расселения в первую очередь включают те дома, находиться в которых уже небезопасно по решениям судов или предписаниям надзорных органов.

Всего же до конца 2027 года в Кузбассе планируют расселить 85 аварийных зданий, что позволит улучшить жилищные условия более чем полутора тысячам человек.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.