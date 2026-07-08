В Кузбассе 130 пар сыграли свадьбы в день Ивана Купалы

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе прошел настоящий свадебный бум в день Ивана Купалы. Об этом рассказали в Управлении ЗАГС Кузбасса.

7 июля свои отношения официально зарегистрировали 130 влюбленных пар. Молодожены выбрали эту дату не только из-за красивого сочетания цифр, но и ради особой, волшебной атмосферы славянского народного праздника.

По поверьям, в купальскую ночь сбываются самые заветные мечты, поэтому новобрачные верят, что вековые традиции станут прочным фундаментом для их будущей долгой и счастливой жизни.

Специалисты ведомства тепло поздравили молодоженов и пожелали, чтобы в их домах всегда царили согласие, тепло и радость.

Ранее мы писали, что в Кузбассе запустили специальный чат-бот по вопросам наличия топлива на АЗС, а еще власти Кузбасса ограничили движение фур в Кемерове из-за рисков атак БПЛА.