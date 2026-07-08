Руководители фирмы в Кузбассе получили условные сроки за махинации с премиями

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В Кузбассе вынесли приговор руководителям коммерческой организации, которые провернули крупную аферу с выплатами сотрудников. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Начальник фирмы, его заместитель и главный инженер похитили у своего предприятия более девяти миллионов рублей. Схема была проста: с февраля 2024-го по март 2025 года сообщники выписывали подчиненным повышенные премии, а затем требовали вернуть им часть полученных денег. Чтобы возместить причиненный ущерб, следователи добились ареста имущества и счетов фигурантов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Суд назначил начальнику и главному инженеру по четыре года лишения свободы условно, а заместителю руководителя - три года условно. Кроме того, каждому из них придется заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

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