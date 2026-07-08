Две похитительницы-гастролерши украли у кемеровских бабушек драгоценности

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове перед судом предстанут две женщины цыганской народности, которые похитили золотые украшения у пенсионерок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

34-летняя жительница Новосибирска и 40-летняя жительница Хакасии обвиняются в совершении кражи и грабежа. В декабре прошлого года женщины проследили до подъезда за пенсионеркой и под вымышленным предлогом попросились в ее квартиру. Одна цыганка отвлекала пожилую женщину, а вторая нашла и украла золотые украшения. На следующий день женщины по такой же схеме ограбили еще одну старушку. Общая сумма причиненного ущерба составила более 270 000 рублей.

Теперь подругам грозит до 7 лет лишения свободы.

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