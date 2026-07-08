В Кузбассе мужчина умер после визита в травмпункт

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Прокопьевске мужчина умер из-за некачественно оказанной медицинской помощи – его родные взыскали с больницы компенсацию морального вреда. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина обратился в травмпункт городской больницы с травмой головы. Врач выписал ему лечение, не проведя необходимого обследования. На следующий день пациент скончался.

Супруга погибшего обратилась в суд. Проведенная экспертизы подтвердила, что медицинская помощь была оказана мужчине ненадлежащим образом: врач неполно провел обследование, не оценил в полной мере состояние и не назначил необходимое диагностическое исследование. Это стало косвенной причиной смерти мужчины.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с больницы компенсацию морального вреда и расходы на погребение.

Ранее мы писали, что в июне в Кузбассе воздух прогрелся на 3-4 градуса выше климатической нормы.