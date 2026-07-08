Связывая эпохи: «Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра»

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра».

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой «Динотерру» — международный научно-популярный фестиваль. Мероприятие проходило с 3 по 5 июля вблизи кузбасского села Шестаково: именно там в 2014 году были обнаружены останки гигантского ящера-попугая — сибирского пситтакозавра.

Провайдер обеспечил канал широкополосного доступа для организаторов мероприятия. Специалисты компании смонтировали 15 точек подключения к высокоскоростному интернету практически во всех локациях: на главной сцене, в лекториях, инфоцентре, интерактивных бренд-зонах. Кроме того, «Ростелеком» предоставил дополнительные мощности для базовых станций операторов связи — благодаря этому гостям «Динотерры» были доступны звонки и мобильная передача данных.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:«Компания ежегодно участвует в проведении “Динотерры”, выстраивая современную телекоммуникационую инфраструктуру фактически в открытом поле. Это позволяет организаторам в оперативном режиме координировать мероприятие, а гостям — всегда оставаться на связи и делиться своими яркими эмоциями в Сети. Помимо этого, мы заботимся и о безопасности на фестивале: за локациями с массовым скоплением людей круглосуточно наблюдали наши умные видеокамеры, записи с которых поступали в облачное хранилище».

Нынешний дино-фестиваль стал юбилейным — в Кузбассе его проводят уже в пятый раз. Для гостей были устроены научные лектории и шоу, различные квизы и викторины, мастер-классы и квесты, спортивные мероприятия и гонки дронов. Хедлайнерами «Динотерры» выступили группа «Pizza» и лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец.

Наталья Воронина, Глава Чебулинского района:«В этом году «Динотерру» посетили 57 тысяч человек, и мы вновь увидели искренние улыбки, восторг в глазах детей и взрослых, весёлый смех, ощутили атмосферу всеобщего единения. Именно ради таких мгновений и проводится наш фестиваль. Все три дня фестиваля можно было прогуляться по эпохам, заглянуть в мир науки, зарядиться энергией музыки. Стоит отметить, что без качественной связи и стабильного интернета, которые нам традиционно обеспечивает “Ростелеком“, эти активности были бы невозможны»

Реклама. Кемеровский филиал ПАО "Ростелеком". erid: 2Vtzqvu5YaD