Причем тут динозавры в Кузбассе? Семейный праздник собрал более 50 тыс участников

Фото: Пресс-служба банка ВТБ (ПАО)

Пятый по счёту фестиваль прошёл с 3 по 5 июля в деревне Шестаково, где ученые находят останки древних динозавров и до сих пор ведутся раскопки.

Фото: Пресс-служба банка ВТБ (ПАО)

Научные лекции и демонстрации в программе организаторы чередовали с развлечениями для всей семьи. В специальной игровой зоне дети участвовали в научных конкурсах и фотографировались на память, на качелях встречали закат, а в «Колесе Фортуны» могли поучаствовать в розыгрыше призов от партнера. Жажду гости могли утолить в «Дино-лимонадной».

Фото: Пресс-служба банка ВТБ (ПАО)

- Незабываемый фестиваль в пятый раз состоялся в Кузбассе, и для банка ВТБ стало огромной честью стать партнером этого грандиозного события. Мы поддерживаем не только экономику региона, где работаем, но и в развитие науки, образования и культуры. Желаем, чтобы это добрая традиция не прерывалась и еще долгие годы мы могли стать свидетелями и участниками этого доброго и семейного праздника, - подчеркнула Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка.