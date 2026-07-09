В Прокопьевске открылся обновленный офис Сбера

Фото: пресс-служба Сбера.

Обновленный офис Сбера открылся в Прокопьевске на пр. Строителей, 15а. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации, а для детей организована игровая зона. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom, SberBoom Mini, SberBoom Home и др.

Фото: пресс-служба Сбера.

Клиентам стал доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Офис оформлен в индустриальном стиле. Главный акцент пространства составляет фокусная стена с эффектным изображением карьерной техники: гиганта БелАЗа и мощного шагающего экскаватора. Логотип Сбера выполнен из настоящего каменного угля. В просторном клиентском зале внимание привлекает картина-карьер, созданная искусственным интеллектом и оформленная специальной художественной подсветкой. Благодаря зеркальной колонне пространство приобретает дополнительную глубину и объемность.

Фото: пресс-служба Сбера.

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера:

«Прокопьевск - один из крупнейших городов Кузбасса. Его экономика и история связаны с угольной промышленностью, и он по праву считается центром угледобычи региона. В этом году город отмечает свое 95-летие. Открывая обновленный офис в Прокопьевске, мы поздравляем город с юбилейной датой и желаем энергии роста, развития, и оставаться таким же «зеленым» как Сбер, который в этом году также отмечает свое юбилей - 185 лет со дня основания банка. Ведь «быть зеленым» - значит сохранять энергию развития, оставаться открытыми новому и не бояться меняться вместе со временем, видеть возможности там, где другие видят только перемены и идти вперед несмотря ни на что».

Фото: пресс-служба Сбера.

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